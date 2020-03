Air Cargo Belgium, de koepelorganisatie van de vrachtvluchtengemeenschap, wil dat het nachtvluchtenplafond in coronatijden doorbroken wordt. Er moeten volgens Air Cargo Belgium meer nachtvluchten mogen vertrekken en landen dan normaal om de aanvoer van levensnoodzakelijke middelen veilig te stellen. Actiecomité Noordrand noemt dat een misdadig voorstel.

Air Cargo wil plafond nachtvluchten doorbreken in coronatijden

Ieder jaar mogen er op Zaventem maar 16.000 vluchten vertrekken of landen. Maar Air Cargo Belgium wil er nu meer, om te vermijden dat er door het coronavirus een tekort aan levensnoodzakelijke middelen zou ontstaan. Volgens Actiecomité Noordrand maakt Air Cargo misbruik van de situatie om het plafond definitief te doorbreken. Het comité vindt ook dat extra vluchten, als die al nodig zijn, niet 's nachts georganiseerd te worden. Het luchtruim is nu overdag zo goed als leeg. Bovendien zouden extra nachtvluchten de slaap en zo ook je immuunsysteem verstoren, en dat nu we net zo sterk mogelijk moeten zijn om te vechten tegen corona, klinkt het bij het actiecomité.