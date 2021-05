Al 800 handtekeningen voor vrije schoolkeuze in secundair onderwijs Halle

Een petitie die pleit voor de vrije schoolkeuze in het secundair onderwijs in Halle, heeft na enkele dagen al meer dan 800 handtekeningen verzameld. Voor het schooljaar 2021-2022 kregen 55 kinderen geen secundaire school toegewezen in Halle.

De petitie gaat uit van ouders van kinderen zonder toewijzing van een secundaire school in Halle en sympathisanten. “Het huidige inschrijvingssysteem voor het secundair onderwijs benadeelt lokale inwoners door een grote leerlingeninstroom. 63% komt van buiten Groot-Halle. Ook is het mogelijk om dubbel in te schrijven, in meerdere regio's”, zeggen de ouders in de petitie. “De kinderen die geen school kregen toegewezen staan allemaal op de wachtlijst, soms uitzichtloos. De secundaire scholen barsten uit hun voegen. Het is hoog tijd om het huidige inschrijvingssysteem en bijhorende ordeningscriteria te herbekijken.”

Dorien Quaethoven uit Halle heeft de petitie ondertekend. Haar 12-jarige dochter Ella is één van de gedupeerde kinderen. “We wonen op 1 kilometer van twee Halse scholen, maar kunnen in geen van beide terecht. Ik begrijp dat andere kinderen ook kansen moeten krijgen, maar ik begrijp niet dat mijn dochter moet uitwijken naar een school waarvoor ze de bus moet nemen en 45 minuten onderweg zal zijn. Op deze manier bestaat de vrije schoolkeuze niet meer. Het is een loterij waarbij de psychische impact op het gezin en vooral het betrokken kind zeer groot is.”

De ouders vragen in de petitie op korte termijn een oplossing voor de gedupeerde kinderen, maar ook structurele oplossingen op lange termijn. "We vragen daarnaast meer transparantie rond de toewijzingsprocedure. Ook het herbekijken van de criteria en een aanmeldingssysteem over de regio’s heen is iets waar we voor pleiten”, aldus de ouders die de petitie opgestart hebben. De petitie vind je op deze pagina.