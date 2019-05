In het volleybal is Seppe Baetens uit Lennik gisteren kampioen geworden met zijn club Maaseik.

Maaseik pakte voor de zestiende keer in zijn geschiedenis de titel door in de beslissende wedstrijd van de finale met 2-3 te winnen op het veld van Roeselare. Voor Baetens, zoon van wijlen Jo Baetens, is het zijn allereerste landstitel in België.