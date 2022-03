Almaar meer ouders trekken naar 'baby spa'

Het concept ‘baby spa’ raakt steeds meer bekend bij ouders. En dus duiken er ook meer zaken op. In Asse opende enkele maanden geleden een nieuw initiatief. Splashes and Giggles zet in op de verbinding tussen de baby’s en hun gezin.

Vooral in de provincies Antwerpen en Limburg openen steeds meer spa’s voor de allerkleinsten. In Halle-Vilvoorde is het aanbod van dat nieuwe fenomeen nog redelijk beperkt. Maar ruim twee maanden geleden verwelkomden vriendinnen Eline en Sofie de eerste kindjes en hun ouders in hun nieuwe baby spa in Asse. “Dit is een plek waar zowel de baby’s als de ouders en broers en zussen tot rust kunnen komen”, vertelt Eline. “Die eerste maanden zijn altijd een heel hectische periode, als je pas bevallen bent.” Tot rust komen kan zowel in een relaxatiebad als tijdens een massage. De verbinding tussen ouders en baby staat ook centraal tijdens de massage. Daarom toont Sofie de technieken op een pop, zodat ouders zelf hun kindjes kunnen masseren.