Alternatieve editie van Paradise City: 'positief signaal geven'

De zesde editie van Paradise City in Perk is voor 400 festivalgangers eentje om niet snel te vergeten. Niet alleen omdat ze hun ticket voor het festival niet moesten betalen, maar konden winnen. Vooral omdat de muziekliefhebbers in bubbels van acht een vlot toegewezen kregen, zodat ze vanop de kasteelvijver helemaal coronaproof de zomer goed konden inzetten.

Van drive-in naar vlot

Het idee om feestgangers in bubbels op het water te laten plaatsnemen in de plaats vanop de grasvelden kwam er pas een maand geleden, legt organisator Gilles De Decker uit: “eerst waren er die drive- in festivals. Toen dachten we ‘ja, wel interessant, maar niet top qua sfeer’. Vervolgens kwam het idee van bootjes. Al snel zagen we in dat we vlotten moesten bouwen, zodat er telkens acht festivalgangers konden plaatnemen.”

Positief signaal

Festivalgangers die uit de boot vielen en geen ticket wonnen, konden het festival volgen via een live-stream. Ook via de Facebook-pagina van RINGtv kon je live meegenieten van deze Paradise City. Allemaal om muziekliefhebbers een positief signaal te sturen, zegt De Decker: “We gaan hier geen geld aan verdienen, maar we wilden een positief signaal uitsturen, ook naar onze evenementensector. Het is moeilijk vandaag en we hebben perspectief nodig. Met zo’n project kunnen we iedereen een positief gevoel geven.”