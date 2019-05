De Brandweerzone Vlaams-Brabant West bestrijdt momenteel een amoniaklek in Huizingen. Het vraagt de buurt om preventief ramen en deuren gesloten te houden. Drie bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd.

Amoniaklek in Huizingen

Het amoniaklek bevindt zich in een vleesverwerkend bedrijf aan de Gustave Demeurslaan in Huizingen. De brandweer heeft intussen een perimeter van 100 meter ingesteld. Het industrieterrein is volledig afgesloten, drie bedrijven zijn volledig ontruimd.

"Er zijn geen gewonden en ook geen reden tot ongerustheid. We verwachten dat de werkzaamheden nog een groot deel van de voormiddag in beslag zullen nemen. Omwonenden vragen we om preventief ramen en deuren gesloten te houden, omwille van de mogelijke geurhinder die kan optreden," aldus de brandweerzone.

Een gespecialiseerde firma moet het amonikaklek dichten. "In functie van de verdere afhandeling van het ammoniaklek worden gecontroleerd ammoniakdampen vrijgelaten. Dit kan enige geurhinder veroorzaken, maar er is geen reden tot ongerustheid," meldt de gemeente Beersel.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West