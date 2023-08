Anders Groeien organiseert activiteiten voor jongeren met mentale beperking: “Ze zijn trots om te tonen wat ze kunnen”

Anders Groeien, zo heet het nieuwe initiatief dat Sigrid De Temmerman uit Herne lanceert. Haar dochter Jana heeft een mentale beperking en ze wil groepsactiviteiten organiseren voor andere kinderen en ouders, want die zijn er nog te weinig. Voor het spel van gisteren gingen Jana en haar vrienden in Herne op zoek naar een verborgen schat.

Sigrid De Temmerman uit Herne organiseert onder de naam Anders Groeien elke zondag activiteiten voor kinderen met een mentale beperking. Het doel? Zelfontplooiing door hen samen te laten spelen. “Ze kunnen zichzelf zijn tijdens de activiteiten”, zegt Sigrid. “Ze zijn ook trots om te tonen wat ze kunnen aan de anderen. Ze zijn dolgelukkig als ze samen dingen kunnen doen en je merkt dat ze best veel kunnen.”

Sigrid wil er ook de ouders bij. Ook zij hebben baat bij de activiteiten, want ze kunnen zo tips en ervaringen met elkaar delen. “Onze zoon Toon gaat naar Akabé. Dat is een heel goed initiatief, maar je bent er zelf niet bij en weet dus niet wat er gebeurt. Het is moeilijk om met de ouders in contact te komen”, zegt Rik Baes.

Het is voor Sigrid nog maar het begin, want ze wil van dit avontuur op lange termijn haar job maken. “Ik wil Anders Groeien uitbouwen tot een plaatselijke opvang en dat combineren met de workshops”, zegt Sigrid. “Ik wil ook ouders en kinderen coachen in hun groeiproces. Zelfaanvaarding en groei is iets waar levenslang werk aan is.”