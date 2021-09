Ann Cnop betovert haar Perk met verloren gewaande vioolconcerten

In de Sint-Niklaaskerk in Perk had vorige vrijdagavond een wereldpremière plaats. De verloren gewaande vioolconcerten van de Zuid-Nederlandse barokcomponist Henri-Jacques De Croes werden er voor het eerst uitgevoerd door ‘Le Pavillon de Musique’. Dat is het ensemble van violiste Ann Cnop die de partituren vorig jaar terugvond. Voor Cnop was het meteen ook een thuiswedstrijd, want ze is geboren en getogen in Perk.

Henri-Jacques de Croes mag dan vandaag al onbekend zijn bij het grote publiek, in zijn tijd was het toch een hele meneer die een internationale muziekcarrière uitbouwde. De Croes werd in 1705 geboren in Antwerpen en overleed in 1786 in Brussel. Tot zijn vroegste werken behoren de zes vioolconcerten die vorige vrijdag in Perk werden uitgevoerd. Ann Cnop vond de partituren toevallig terug in de Zweedse hoofdstad Stockholm. “De partituren zijn in 1734 vernoemd in een Brusselse muziekkrant, maar verdwenen daarna spoorloos. Er werd zelfs gedacht dat ze niet bestonden en dat hij ze in de krant liet zetten om te pochen”, vertelt Cnop het bijzondere verhaal. “De Croes wou namelijk directeur worden van de muziekkapel, wat hem ook gelukt is.

De vondst van de partituren was voor Ann Cnop de drijfveer om – coronacrisis of niet - een ensemble op te richten dat zich toelegt op het ontdekken en tot leven wekken van onbekend barokrepertoire. Ann Cnop en Le Pavillon de Musique toeren nog een poosje in eigen land met de vioolconcerti van Henri-Jacques De Croes en dan gaan ze zijn werken wereldwijd promoten. De zes vioolconcerti staan ondertussen op een dubbel-CD.