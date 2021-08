Annelies geeft plantjes een tweede leven in haar plantenasiel

In Ramsdonk in Kapelle-op-den Bos is er sinds kort een asiel voor planten. Wie zieke, bijna dode of gewoonweg te grote planten heeft, kan die binnenbrengen in het plantenasiel. De planten krijgen er een tweede leven en zodra ze weer gezond zijn, worden ze aan democratische prijzen ter adoptie aangeboden.

Ben je niet meer blij met je kamerplanten? Gooi ze dan niet zomaar weg, maar klop aan bij het plantenasiel van Annelies De Vilder in Ramsdonk. Haar huis staat intussen vol planten en er kan er altijd nog eentje bij. “Van buitenplanten ken ik niet zoveel. Maar alle kamerplanten zijn hier welkom”, laat Annelies weten.

Bezig zijn met planten geeft Annelies rust en energie. En zo ontstond het idee van een plantenasiel. “Ik ben in bijberoep professional organiser en ik merkte vaak dat mensen bij het opruimen planten hadden die het bijna niet meer gingen overleven. Die nam ik dan mee naar huis omdat ik het echt zonde vond om die weg te smijten. En zo heb ik ook wel gemerkt dat ik er af en toe weleens plantjes doorkrijg. Nu ik bijna een jaar thuis zit door een depressie, raadde m’n coach me aan om iets te doen waar ik echt energie van krijg. En dat is dus zorgen voor planten.”

Niks is mooier dan te zien hoe verwaarloosde, dakloze en verdrietige planten met veel liefde en geduld een tweede leven krijgen. “Als dat nodig is, verpot ik ze of ik split ze. Ze krijgen verse potgrond en het juiste licht. Met wat geduld komen ze er vaak bovenop”, aldus Annelies. Eens de planten weer gezond zijn, worden ze ter adoptie aangeboden aan democratische prijzen. Ruilen kan ook. “Zo kom ik uit mijn kosten voor de potgrond. Een plant kost tussen 1 en 10 euro ongeveer. Zo blijft het voor iedereen betaalbaar.” Het plantenasiel is bereikbaar via de Facebook-pagina Plantenasiel Ramsdonk.