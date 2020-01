ANPR-camera's moeten sluipverkeer in kaart brengen

De voorbije dagen vroegen heel wat Zaventemnaren zich af of ze geflitst konden worden de ANPR-camera's die opeens tal van invalswegen van de luchthavengemeente in de gaten houden. Nee, zo blijkt. De camera's met nummerplaatherkenning moeten het sluipverkeer in kaart brengen.

De gemeente Zaventem stelde vorig jaar een studiebureau aan om het sluipverkeer in de gemeente te onderzoeken. De ANPR-camera's maken deel uit van die studie. "We willen weten waar al die wagens vandaan komen, waar ze naartoe gaan en wat er tegen te doen valt. We willen onze gemeente verkeersluwer maken. Dat is niet evident omdat we een aantal grote doorgangswegen op ons grondgebied hebben. Maar op andere wegen willen we graag dat het rustiger wordt", zegt burgemeester van Zaventem Ingrid Holemans (Open VLD).

Op sociale media vroegen verschillende inwoners zich af of ze geflitst werden door de camera's. Niet dus, de camera's blijven zelfs maar een paar dagen hangen. "Er gaat geen dag voorbij of we krijgen klachten binnen van mensen over sluipverkeer. Vandaag opnieuw twee. Alles zit nu eenmaal vast en mensen zoeken hun weg. De bedoeling is dat het bureau na het onderzoek ook effectief met voorstellen komt. We zullen op dat moment samen bespreken wat er precies uitvoerbaar is", aldus Holemans.

De volledige studie zal enkele maanden in beslag nemen. Zaventem trekt er zowat 80.000 euro voor uit. Op basis van de resultaten gaat de gemeente mogelijk eenrichtingsverkeer invoeren in bepaalde straten, luswegen rond de dorpskern uitstippelen en andere maatregelen nemen die de dorpskernen leefbaarder moeten maken.