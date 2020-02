App helpt bij bestraffen misbruik parking voor mindervaliden

In de meeste gevallen kregen de overtreders een GAS-boete van 116 euro. "Ook dit jaar willen we samen met de gemeenschapswachten werk maken van het misbruik", zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth. Politieagenten en gemeenschapswachten gebruiken in Sint-Pieters-Leeuw daarvoor al meer dan een jaar app die hen helpt om het misbruik van gehandicaptenkaarten op te sporen. Daarbij moeten ze een QR-code scannen of het kaartnummer ingeven, waarna ze op de app kunnen zien of de kaart al vervallen is of niet.

Foto: Google Maps