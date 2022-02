Aquafin graaft gracht rakelings naast bedrijf van landbouwer in Meise

Een paar weken geleden blokkeerde landbouwer Marcel Heyvaert met zijn tractor de weg in Sint-Brixius-Rode. Hij deed dat uit protest tegen de Aquafinwerken langs zijn veld in de Birrebeekstraat. Met een nieuwe gracht wil Aquafin de wateroverlast in de buurt aanpakken, maar dat is volgens Marcel niet de juiste oplossing.

De nieuwe gracht van Aquafin ligt voor Marchel Heyvaert heel ongelukkig. “De gracht splitst ons bedrijf volledig af van onze landbouwgronden. Dus voor latere overnames zal dat een probleem zijn en het is een serieuze waardevermindering van ons bedrijf ook”, zegt Heyvaert.

De landbouwer heeft er alles aan gedaan om de gemeente en Aquafin op andere gedachten te brengen. Wateroverlast is wel degelijk een probleem in de buurt. Maar nog extra water van een nieuwe verkaveling via de gracht in de Birrebeek opvangen, is volgens Marcel geen goeie oplossing. “Wij hadden voorgesteld om de problemen op te lossen waar ze zich stellen”, aldus Heyvaert. “En om daar het water meer te integreren in de grond omdat die mogelijkheid beter is. Nu stellen we hier vast dat het water hier in één keer massaal gaat toekomen. En dat dat de Hoekstraat weeral gaat onder water zetten. Ik vrees voor die mensen.”

In een reactie laat Aquafin weten dat de gracht volgens een studiebureau de beste oplossing bleek om het water van op straat efficiënt af te voeren naar de beek. Marcel werd, na klachten bij verschillende instanties, telkens in zijn ongelijk gesteld. De gemeente vertrouwt op de expertise van Aquafin en leverde de nodige vergunningen voor de werken af.