Archeologen speuren opnieuw naar Romeins verleden van Kester

Het terrein waar het politiehuis tegen 2021 moet komen, is archeologisch beschermd. Langs de Edingsesteenweg werden de voorbije jaren al verschillende sporen gevonden van een Romeinse nederzetting (vicus), inclusief baanwinkels. De aanwezigheid van de Romeinen in Kester zou daarmee groter zijn dan archeologen lang dachten. Eerder werd aangenomen dat in Kester enkel een Romeins legerkamp gevestigd was.

De graafwerken bevinden zich in het zuidelijke deel van de vicus, die zich op de kruising van twee Romeinse heirbanen bevond. Archeologen speuren onder meer naar een Romeinse hoeve of hooischuur. Anderen denken op een kleine Romeinse tempel of mausoleum te stoten. In 2018 was er al vooronderzoek op de plek. Toen werden meer dan 20 interessante sporen gevonden. Na het archeologisch onderzoek gedaan kan de bouw van het politiehuis starten.