Op de Beer Awards is Armand De Belder postuum verkozen tot Persoonlijkheid van het Jaar. De bezieler van de bekende brouwerij 3 Fonteinen in Beersel overleed in maart op 70-jarige leeftijd na een slepende ziekte.

Armand Debelder van de Beerselse brouwerij 3 Fonteinen stond mee aan de wieg van HORAL, de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren en zo ook aan de revival van het befaamde bier. “Woorden schieten te kort om te beschrijven wat Armand heeft betekend voor alle mensen die zijn pad kruisten, zowel voor goede vrienden, voor vele Beerselnaren, voor brouwers en stekers van over de hele bierwereld, en niet in het minst de bierliefhebbers. Hij was en zal altijd gerespecteerd, gewaardeerd en geliefd blijven door een groot aantal mensen”, brachten Armands opvolgers bij brouwerij 3 Fonteinen Michaël Blancquaert en Werner Van Obberghen hulde toen De Belder in maart overleed.

Voor zijn bijdrage aan de biercultuur in ons land, en in het bijzonder in het Pajottenland en de Zennevallei, is De Belder tijdens de Beer Awards postuum verkozen tot Persoonlijkheid van het Jaar. De Beer Awards is een digitaal festival, meer dan 40.000 mensen brachten in verschillende categorieën hun stem uit.