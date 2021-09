Artieste Lieve Bollaert maakt boek ten voordele van De Okkernoot

Beeldend kunstenares Lieve Bollaert uit Halle brengt in februari het boek ‘Connections’ uit, met daarin twintig jaar aan werken rond het thema ‘contact leggen.’ De opbrengst gaat naar vzw De Okkernoot, een zorgaanbieder voor personen met een beperking, en de eigenaar van het stationnetje in Herne waar Lieve haar werk al eens mocht tentoonstellen.

Twee jaar geleden was het oude station van Herne het kader voor ‘Connections’, het kunstproject van Lieve Bollaert, beeldend kunstenares uit Halle. Alle werken draaien rond de moeilijkheid van mensen om contact te leggen met elkaar en elkaar te begrijpen. Het gebouw is eigendom van vzw De Okkernoot, een zorgaanbieder voor mensen met een beperking. Uit de samenwerking groeide het idee voor een uniek fundraisingproject. Lieve brengt binnenkort het boek ‘Connections’ uit, met twintig jaar aan werken rond dat thema. De opbrengst gaat naar de renovatie van het station. “Bedoeling is dat we er een buurtcafé en een buurtwinkel van maken, waar personen met en zonder handicap welkom zijn Eigenlijk een inclusief project, dat dus ook met connectie te maken heeft”, vertelt Patricia Hamelrijck, algemeen directeur van De Okkernoot. “We kunnen niets beter hebben dan een boek uit te geven rond de problematiek die zowel mij interesseert en waar zij aan werken”, vult Lieve Bollaert aan. “En het vindt dan ook nog eens plaats op de plek waar ik de expo hield.” Meer over het boek, dat op 13 februari verschijnt, vind je op www.eenboekvoordeokkernoot.be.