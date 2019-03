De werknemers van Eternit in Kapelle-Op-den-Bos hebben gisteren het werk neergelegd nadat er bij een inspectie asbestvezels zijn gevonden. Sommigen werden vervroegd naar huis gestuurd. Vandaag gaan directie en vakbonden van de bouwmaterialenfabriek overleggen over de situatie. De productieafdeling zou alvast dicht blijven.

De asbestvezels werden gisteren in de late namiddag ontdekt tijdens kleeftesten. De dagploeg stopte met werken, de nachtploeg en de ochtendploeg gingen niet aan de slag.



Omdat er geen asbest is aangetroffen in de lucht, is er in principe geen gezondheidsprobleem voor de arbeiders. De vakbonden willen echter zeker zijn, dus gaan de arbeiders niet aan de slag tot alles opnieuw gecontroleerd is.

Eternit stopte in 1997 met de verwerking van asbest in bouwmaterialen. Er werken zo’n 650 mensen.