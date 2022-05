Asbest vrijgekomen bij brand in centrum Asse, straten tijdelijk afgesloten

Bij de brand vannacht in restaurant De Metinas is asbest vrijgekomen. Enkele straten worden daarom afgesloten totdat asbestbrokstukken zijn opgeruimd. De keuken van het restaurant brandde helemaal uit.

Vannacht heeft er een hevige brand gewoed in restaurant De Metinas, in het centrum van Asse. De keuken is volledig uitgebrand en ook de zaal liep heel wat rook- en brandschade op, net als enkele achterliggende gebouwen. Evacuatie van de omwonden was niet nodig, maar uit het verslag van de brandexpert blijkt wel dat er asbest is vrijgekomen bij de brand. “We sluiten de Markt, de Vironstraat en de Kerkstraat daarom af om de asbestbrokstukken op te ruimen. Van zodra opgeruimd kan deze afgesloten zone opnieuw worden vrijgegeven”, meldt de gemeente Asse. “Aan buurtbewoners die brokstukken op hun eigendom aantreffen, wordt gevraagd om zelf niet op te ruimen en hun verzekeraar op de hoogte te brengen.”