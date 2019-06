Asielzoekers en vluchtelingen tussen de lijnen

Geen Eden Hazard of Kevin De Bruyne vandaag op de velden van het nationale oefencomplex in Tubeke, wel asielzoekers en vluchtelingen uit opvangcentra van over heel het land. Samen met het Rode Kruis en Fedasil organiseert de Belgische Voetbalbond dit tornooi om deze mensen samen te brengen. Elke ploeg is een bonte mix van nationaliteiten. Communicatie in de voetbaltaal was gelukkig geen probleem. Meer hierover in ons nieuws vanavond.