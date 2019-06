Asse: containercoats zijn voltreffer

De containercoats die in maart aan de ondergrondse afvalstraat in de Noorderlaan in Zellik werden geplaatst, zijn een schot in de roos. De recentste tellingen geven een daling aan van het sluikstorten met meer dan 60%.

Drie maand geleden plaatste het gemeentebestuur van Asse containercoats aan de afvalstraat in de Noorderlaan om sluikstort tegen te gaan. Een containercoat is een op maat gemaakte 'containergordel' van kunstgras met kunstbloemen, die in verschillende Nederlandse gemeenten de hoeveelheid sluikstort reeds drastisch reduceerde.

Dit blijkt nu ook te werken in de Noorderlaan in Zellik, deelgemeente van Asse. Deze afvalstraat was dagelijks het doelwit van sluikstort. Vóór het plaatsen van de coats werd gemiddeld 1,02 m³ grof vuil/dag en 0,43 m³ papier en karton/dag gesluikstort. Na de plaatsing daalt dit cijfer tot gemiddeld 0,32 m³ grof vuil/dag en 0,14 m³ papier en karton/dag.Volgens de metingen van de laatste maanden blijkt dat er uiteindelijk per dag een daling is met 69% van het grof vuil en 67% papier en karton; een daling van het sluikstort met meer dan 60%.

De gemeente blijft de evolutie van het sluikstorten nauw opvolgen en zorgt voor regelmatige controle.