Asse grijpt naast erfgoedsubsidie voor renovatie kerktoren

In februari vorig jaar werden een aantal dakpanelen van de toren meegesleurd door een storm. Uit veiligheidsoverwegingen moest de gemeente Asse daarna de volledige toren laten ontmantelen. Sindsdien wordt de toren van de Sint-Martinuskerk al lachend ‘de Eiffeltoren van Asse’ genoemd.

Voor de herstelling van de toren diende Asse een subsidieaanvraag in bij Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). Hij lanceerde een oproep naar kleine totaalprojecten. Maar de herstelling van de kerktoren in Asse is niet weerhouden en grijpt zo naast de nodige centen om de toren te renoveren. Asse wil nu aanspraak maken op een standaard erfgoedsubsidie. De gemeente wil de toren in ere herstellen en meteen ook de ruwbouw ervan renoveren.