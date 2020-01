Asse na reeks ongevallen: "Dringend zwaar verkeer uit centrum weren"

Een vrouw van 53 jaar uit Asse is gisteren om het leven gekomen toen ze de Nieuwstraat wou oversteken en aangereden werd door een vrachtwagen. Het is het derde zwaar ongeval op twee jaar tijd in het centrum van Asse. "Telkens gaat het om een aanrijding met een vrachtwagen. Verschrikkelijk", zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V).

Volgens een verkeersdeskundige gaat het om een dodehoekongeval. Uit zijn vaststellingen blijkt dat de vrachtwagen net voor het ongeval voetgangers laten oversteken had. Het slachtoffer wou oversteken net op het moment dat het verkeer opnieuw in beweging kwam. Ze deed dat enkele meters voorbij het zebrapad aan de basisschool De Kleine Wereld. De vrachtwagenbestuurder heeft de vrouw daarbij niet opgemerkt.

"Verschrikkelijk", zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) in Het Laatste Nieuws. "We moeten de gevaartes dringend uit ons centrum weren. Alleen daarom al moet de ringweg rond Asse er snel komen. We moeten ook ons veiligheidsplan uitwerken, ookal gebeuren de ongevallen op gewestwegen die eigenlijk onze bevoegdheid niet zijn."

Het drukke centrum van Asse krijgt stilaan een kwalijke reputatie. Het ongeval op de hoek van Nieuwstraat en Bloklaan gisteren is het derde zwaar verkeersongeval op twee jaar tijd. Eind 2017 werd op nagenoeg dezelfde plek een vrouw aangereden door een vrachtwagen toen ze ook de straat wou oversteken. Zij overleed ter plaatse.

Vorig jaar in maart werd dan weer een fietser aangereden door een vrachtwagen ter hoogte van de Weversstraat en de Boekfos. De jonge vrouw raakte levensgevaarlijk gewond, maar overleefde het ongeval. Tot op vandaag is ze wel nog altijd aan het revalideren, is nog altijd arbeidsongeschikt en heeft nog enkele operaties voor de boeg.