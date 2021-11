Asse-Ternat wint met zware cijfers

In eerste landelijke in het basketbal nam Asse-Ternat het vandaag thuis op tegen Zottegem. Asse- Ternat staat tweede in het klassement terwijl Zottegem in de middenmoot bivakkeert.

In de eerste helft heeft de thuisploeg het moeilijk om in zijn aanvallend ritme te geraken, de bezoekers kunnen blijven aanklampen en we gaan rusten met 34-31 op het bord.

In de tweede helft krijgen we een heel ander Asse-Ternat te zien, in het derde quarter valt zowat alles binnen bij de mannen van Tom Vrijders. Zottegem kan niet meer opboksen tegen de offensieve overmacht van de thuisploeg. Asse-Ternat wint uiteindelijk met zware cijfers, 88-51. De Pajotten blijven thuis ongeslagen en lijken klaar om mee te strijden voor het kampioenschap.