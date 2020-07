Asse wil in coronatijd meer jongeren bereiken

In Asse deelt de gemeentelijke jeugddienst in samenwerking met het Jongeren Advies Centrum (JAC) jeugdpakketten uit aan jongeren. In zo’n pakket zitten onder meer draagtas, frisbee, flyers en bladwijzers. Op die manier wil Asse opnieuw meer jongeren bereiken.

Jongeren hebben het niet gemakkelijk gehad in de lockdown. Daarbovenop moeten ze nu opnieuw een verstrenging van de maatregelen verwerken. Ook zij zien nu hun hobby’s en sociale contacten drastisch verminderen. De gemeente Asse ontwikkelde in samenwerking met het Jongeren Advies Centrum een 'overleef-de-zomer' pakket voor elke jongere.

“Door de lockdown konden jongeren niet meer uit hun kot. Daarom willen we hen de weg naar de jeugddienst en het JAC laten terugvinden. Veel jongeren, met of zonder problemen, weten de weg nog niet te vinden naar de juiste personen om hen te helpen”, zegt Schepen voor Jeugd Joris Van den Cruijce (N-VA). “Daarom krijgt elke jongere uit Asse tussen 12 en 15 jaar krijgt een persoonlijke uitnodiging in de bus. Met die uitnodiging kunnen ze op de jeugddienst een pakket komen afhalen om de corona tijd te overbruggen.”

De jongeren kunnen elke werkdag tussen 13u en 16u hun pakketen afhalen in 't Jass. De focus van de gemeente en het JAC is om alle jongeren te bereiken. “Met die uitnodiging kunnen ze op de jeugddienst een pakket komen afhalen én krijgen ze een gepersonaliseerde rondleiding in de vrijetijdssite van ’t Jass. Verder kunnen ze kennis maken met de werking van de jeugddienst, de sportdienst en het JAC. Met dit initiatief willen we de drempel naar de gemeente een heel stuk lager maken”, aldus Van den Cruijce.