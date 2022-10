Asse zet vaste bewakingsfirma in op fuiven na reeks incidenten

Vanaf 1 oktober staat beveiligingsfirma Vision Security uit Keerbergen in om alle jeugdfuiven op het grondgebied van Asse te begeleiden. “Het is belangrijk dat jongeren veilig kunnen feesten in Asse en dat ouders hen met een gerust hart naar een fuif kunnen sturen”, zegt schepen van jeugd Johan De Rop. “In het voorjaar merkten we helaas dat een aantal jongeren met minder goede intenties afzakten naar onze fuiven. We wilden snel ingrijpen en zochten samen met de jeugdraad naar oplossingen. Met de beveiligingsfirma is er continuïteit, kunnen gekende amokmakers beter worden aangepakt en is een betere samenwerking met aan politie en gemeente mogelijk.”

De firma stond eerder al in voor de veiligheid in ’t Jass. “De verplichting is er zowel voor jeugdcentrum als voor de publieke ruimte. Omdat de incidenten voornamelijk plaatsvinden bij jongeren, geldt de samenwerking enkel voor fuiven met een gemiddeld doelpubliek jonger dan 30 jaar. De samenwerking geldt voor een jaar, wordt nadien geëvalueerd en kan verlengd worden”, aldus De Rop.

Er is ook een nauwe samenwerking met politiezone AMOW. Dankzij het evenementenloket zijn zij op de hoogte van elke fuifaanvraag en kunnen ze indien nodig extra patrouilles inzetten. Daarnaast zal de politie ook extra inzetten op drugcontroles.