Assisenproces rond gezinsdrama gestart

Nadat de kinderen van de beschuldigde en het slachtoffer al enkele dagen niets meer hadden gehoord van hun ouders, hadden ze op 17 oktober hun buurman gevraagd om even een kijkje te gaan nemen. Toen de man de woning betrad, trof hij het levenloze lichaam aan van de 66-jarige Marie-Jeanne Berghman. De politie werd er bij gehaald en die trof op de zolderverdieping haar versufte echtgenoot aan. De man had verschillende pillen ingenomen, vermoedelijk in een poging tot zelfdoding. De man werd opgepakt en gaf toe zijn vrouw te hebben gedood.

Uit zijn verklaringen bleek dat het koppel in financiële problemen zat en dat de zeventiger zijn echtgenote bij een ruzie daarover een duw had gegeven. “Ze is mij beginnen uitschelden en zo er zijn dingen gezegd”, liet de man optekenen. “Ik heb haar een klop gegeven en ze is gevallen.” Nadat de vrouw op de grond was terechtgekomen, is hij bovenop haar gaan liggen tot ze niet meer bewoog. “De stoppen zijn doorgeslagen, maar het was niet mijn bedoeling geweest om haar te doden”, verklaarde de man nadien.

Het openbaar ministerie vervolgt de zeventiger doodslag, een misdaad waarvoor hij 30 jaar cel riskeert. Welke straf de advocaat-generaal zal vorderen, weten we woensdag. Momenteel wordt de akte van beschuldiging voorgelezen. Deze namiddag zal het hof de speurders verhoren die het onderzoek hebben gevoerd. Een uitspraak wordt eind deze week verwacht.

De zitting ging vanmorgen met een valse noot van start. Een van de juryleden had via haar werkgever te kennen gegeven dat ze het Nederlands niet voldoende machtig was om het proces te kunnen volgen. De vrouw werd ontslagen en vervangen door een van de twee reservejuryleden.