Assita Kanko versterkt N-VA in Vilvoorde

Europees parlementslid voor N-VA Assita Kanko verhuist van Brussel naar Vilvoorde. "Tijdens de lockdown zijn we met ons gezin dingen in vraag gaan stellen. Mijn dochter is intussen 13 jaar en we waren op zoek naar meer ruimte. Toen we in Vilvoorde kwamen, hebben we een klik gevoeld", vertelt Kanko in Het Nieuwsblad.