Auto rijdt in kanaal: bestuurder was onder invloed

Rond half tien belandde een wagen in het kanaal aan de Houtkaai in Vilvoorde. De bestuurder raakte op eigen kracht uit het voertuig. De twee passagiers moesten door de brandweer uit het water gehaald worden. Een van hen, een 32-jarige vrouw, overleed ter plaatse. De bestuurder werd voor verzorging opgenomen naar het AZ Jan Portaels. De andere passagier werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven waar hij vannacht nog voor zijn leven vocht. Dat bevestigt Cathérine Bodet van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen). Het gaat om drie Belgen van Poolse afkomst uit Laken, allen dertigers. “Ze waren gaan vissen in het kanaal klaarblijkelijk. Dat blijkt ook uit het materiaal dat in hun wagen werd aangetroffen”, zegt burgemeester Hans Bonte (SP.A). “Op de terugweg zijn ze met hun wagen in dat donker gat in het water gesukkeld.” Intussen is gebleken dat de bestuurder een positieve ademtest aflegde. "Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en hij wordt morgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Brussel wegens onopzettelijke doodslag in het kader van een verkeersongeval en onopzettelijke slagen en verwondingen in het kader van een verkeersongeval", zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde.