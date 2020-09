AZ Jan Portaels ontsnapt niet aan Jerusalema Challenge

Je ziet ze tegenwoordig overal op sociale media opduiken, de dansfilmpjes op de tonen van Jerusalema. De oorwurm van Master KG is goed op weg om de zomerhit van het jaar te worden, vooral door de dans challenge die er aan verbonden is. Die challenge bereikte gisteren ook het AZ Jan Portaels in Vilvoorde.

Over heel de wereld maken mensen video's terwijl ze aan het dansen zijn op het nummer. De positieve vibe wordt intussen ook gelinkt aan de coronacrisis. Het dansje staat symbool voor hoop in deze moeilijke periode. Hoop wil blijkbaar ook het personeel van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde verspreiden. Gisteren dansten ze al, vandaag houdt het personeel een tweede Jerusalema Challenge. "We willen meer mensen bereiken door het op twee momenten te organiseren. Veel mensen werken hier namelijk in shiften. Woensdag om 16u10 doen we het nog eens over”, vertelt woordvoerster van het AZ Jan Portaels Helena Polfliet aan Het Laatste Nieuws.