AZ Jan Portaels opent extra corona-afdeling

Het ziekenhuis in Vilvoorde verzorgt momenteel 49 bevestigde coronapatiënten. Vier van hen liggen op Intensieve Zorgen en nog eens vier andere patiënten wachten op de resultaten van hun test. De cijfers zijn sinds eind vorige week gestegen sinds het ziekenhuis ook verschillende bewoners van woonzorgcentra uit de ruime regio heeft opgenomen. Het gaat onder meer om bewoners van Den Bogaet in Humbeek.

Er is ook goed nieuws in het AZ Jan Portaels. Daar is voor het eerst een corona-patiënt uit het ziekenhuis ontslagen die bijna een maand op Intensieve Zorgen heeft gelegen. De patiënt was er erg aan toe, maar is goed op weg om de strijd tegen het coronavirus te winnen.