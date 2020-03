AZ Jan Portaels richt callcenter op voor familie coronapatiënten

Het AZ Jan Portaels in Vilvoorde heeft een callcenter opgericht om tegemoet te komen aan de vele vragen van psychosociale of praktische aard die familie van coronapatiënten hebben. “Op die manier ontlasten we onze zorgteams en artsen zodat zij zich kunnen focussen op de zorgen aan de patiënten”, klinkt het bij het ziekenhuis.

Het is de dienst Patiëntenbegeleiding dat het callcenter opstart. Het ziekenhuis in Vilvoorde kreeg de voorbije dagen vaak telefoontjes van ongeruste familieleden. Wie vragen heeft over het welbevinden van een ziek familielid kan tussen 8u00 en 15u45 contact opnemen met dit callcenter via 02/257 54 68.

In het AZ Jan Portaels liggen nu 34 bevestigde coronapatiënten. Daarvan liggen er vijf aan een beademingstoestel op Intensieve Zorgen. Zeven andere patiënten wachten nog op de resultaten van de test. Vijf patiënten overleden in het ziekenhuis aan de gevolgen van het coronavirus.