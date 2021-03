AZ Jan Portaels start opnieuw COVID-afdeling op

Het AZ Jan Portaels in Vilvoorde start opnieuw een COVID-afdeling op. De voorbije weken lagen coronapatiënten er in kamerisolatie, maar omdat het aantal patiënten blijft stijgen wordt dus terug een aparte afdeling heropgestart.

De voorbije dagen is het aantal patiënten in het Vilvoordse ziekenhuis verdubbeld naar 16.“We merkten de andere twee golven ook al dat de weerslag bij ons altijd een paar weken later komt”, zegt woordvoerster Helena Polfliet. “In andere ziekenhuizen was de stijging al langer merkbaar. Maar intussen zitten we dus ook met een sterke toename naar 16 patiënten. Daarvan liggen er drie op Intensieve Zorgen."

Vorige week telde het Vilvoordse ziekenhuis nog minder dan tien patiënten. "We voorzien dan ook opnieuw een COVID-afdeling met 24 bedden en voorzien zes bedden op Intensieve Zorgen. Opnieuw een zware dobber. Dit is dan ook alleen maar mogelijk dankzij de enorme veerkracht van onze collega’s. Gezien die zware problematiek van ‘uitgestelde zorg’ proberen we wat kan toch door te laten gaan al worden sommige niet-dringende ingrepen wel uitgesteld", aldus Polfliet.