AZ Jan Portaels verhuist spoeddienst, stad opent noodziekenhuis

Het AZ Jan Portaels in Vilvoorde verhuist vandaag intern zijn spoedafdeling omwille van de coronaproblematiek. Ook komt er in de stad Vilvoorde een noodziekenhuis voor coronapatiënten die niet ziek genoeg zijn om naar het AZ Jan Portaels doorverwezen te worden, maar wel extra medische zorgen nodig hebben.

De spoedafdeling van het AZ Jan Portaels verhuist naar de gelijkvloerse verdieping, waar zich nu de revalidatieafdeling bevindt. Daar is drie keer zoveel capaciteit. Ook is er een betere scheiding, waardoor potentieel besmette patiënten niet meer in contact komen met besmette patiënten. Er is ook meer comfort voor patiënten. De revalidatieafdeling zou dan zelf ook verhuizen binnen het gebouw. In het AZ is de voorbije 24 uur één nieuwe bevestigde corona-patiënt opgenomen. Er zijn de laatste 24 uur wel zes nieuwe patiënten opgenomen op de corona-afdeling waarvan vermoed wordt dat ze besmet zijn. Dat brengt het totaal op negen.

Noodziekenhuis

De stad Vilvoorde opent volgende week samen met heel wat gezondheidspartners een schakelzorgcentrum of noodziekenhuis. Dat komt op de site van het voormalige Van Helmont ziekenhuis aan de Vaartstraat. Het noodziekenhuis komt er als voorbereiding op een piek aan coronapatiënten. Wie niet ziek genoeg is om naar het echte ziekenhuis te gaan, maar té ziek is om thuis te blijven, kan er verzorging krijgen.

Begin deze week opende de stad Vilvoorde nog samen met een resem partners een tijdelijk medisch centrum in CC Bolwerk, om zo mogelijk besmette coronapatiënten in eerste instantie weg te houden van de huisartsen en ziekenhuizen. De voorbije week kwamen meer dan 140 patiënten op consultatie in het tijdelijk medisch centrum.