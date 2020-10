AZ Jan Portaels Vilvoorde: “Zorgverleners zijn niet alleen de helden van gisteren. Ze zijn ook de helden van vandaag en morgen.”

Het gaat niet goed met de mentale gezondheidstoestand van onze zorgverleners. Dat blijkt uit een enquête van Zorgnet Icuro bij 1300 artsen en verpleeg- en zorgkundigen. Een kwart van de bevraagden geeft zelfs aan te willen stoppen. Ook in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde merken ze dat zorgverleners op het tandvlees zitten.

Helena Polfliet, woordvoerster: ”We merken inderdaad een verschil in vergelijking met de eerste golf waar je met z'n allen de strijd aanging tegen de ongeziene vijand. Nu weten de personeelsleden wat hen te wachten staat en dat maakt het niet makkelijk. Er is een zekere moeheid, een zekere tristesse.”

En daarom is de rol van de psycholoog in het ziekenhuis cruciaal. De psycholoog voert gesprekken op de covid-afdeling, maar ook op de andere afdelingen. “Na de zware periode in het voorjaar opnieuw zo'n periode doormaken is niet plezant. Dat gaat echt nauw gemonitord moeten worden.”

Tijdens de eerste golf werden de zorgverleners enorm aangemoedigd door de man in de straat. Die appreciatie lijkt nu minder omdat iedereen corona beu is. "Daarom moeten we beseffen dat de zorgverleners niet alleen de helden van gisteren zijn, maar ook die van vandaag en morgen.”