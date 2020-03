AZ Jan Portaels: "We zetten alles op alles"

In het AZ Jan Portaels is het alle hens aan denk. Hoeveel coronapatiënten er verzorgd worden, zegt het ziekenhuis in Vilvoorde niet, maar wel dat er een toename is. Mogelijk besmette patiënten worden al sinds vorige week ondergebracht in aparte ruimtes. Het ziekenhuis volgt nu nog strengere maatregelen. Die zijn opgelegd door de overheid.

“Eerst en vooral zijn bezoekers niet meer toegelaten, tenzij op materniteit, pediatrie of enkele belangrijke diensten in overleg met de arts”, zegt woordvoerder Helena Polfliet. “Niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen moeten worden uitgesteld, maar belangrijke en levensnoodzakelijke therapieën, die gaan door. Bijvoorbeeld voor chemotherapie of diabetespatiënten wordt altijd bekeken wat noodzakelijk is en wat niet. Dat wordt geval per geval bekeken. Het is belangrijk dat wij nu die patiënten zelf gaan opbellen.”

De dienst spoedgevallen heeft de situatie voorlopig onder controle. Wie bijvoorbeeld een voet breekt, kan nog altijd langskomen in Jan Portaels. “Daarnaast is er ook een stuurgroep die dagelijks de situatie opvolgt. We zijn ook aan het kijken naar bestaffing, wanneer mensen extra inzetten, wanneer mensen overuren laten opnemen en terugkeren wanneer het noodzakelijk gaat zijn. We zijn verschillende scenario's aan het vergelijken. Het is heel belangrijk dat wij nu alles op alles zetten op wat eventueel kan komen.”