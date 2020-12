AZ Sint-Maria Halle start niet-dringende zorg opnieuw op

Het AZ Sint-Maria in Halle kan opnieuw reguliere, niet-dringende zorg aanbieden. “De laatste dagen zijn de coronacijfers voorzichtig positief geëvolueerd. De druk op de ziekenhuizen is hierdoor lichtjes afgenomen”, zegt woordvoerder Lies Loeckx.

Het AZ Sint-Maria is sinds gisteren afgeschaald van fase 2B naar 2A. “Op de afdeling intensieve zorgen worden nu vijf bedden en op de niet-intensieve afdeling 22 bedden voor COVID-patiënten voorbehouden”, verduidelijkt Lies Loeckx van het Halse ziekenhuis. “Hierdoor kan de reguliere, niet-dringende zorg weer aangeboden worden in het ziekenhuis. Naast de consultaties kunnen ook de niet-dringende behandelingen en ingrepen in het dagziekenhuis doorgaan.”

Vanaf dinsdag 8 december worden ook alle niet-dringende activiteiten hernomen die een hospitalisatie vereisen. De strenge bezoekersregeling wordt voorlopig behouden. “We beseffen dat dit voor onze patiënten en hun familie een erg moeilijke situatie is en trachten via middelen op afstand hieraan tegemoet te komen. Deze maatregelen nemen wij ter bescherming van al onze patiënten, medewerkers en artsen”, aldus Loeckx.