AZ Sint-Maria organiseert jobbeurs: "Grote vraag naar verpleeg- en zorgkundigen"

Met het openstaande vacatures dat in Halle-Vilvoorde historisch hoog is, is het voor de bedrijven in de regio niet eenvoudig om geschikt personeel te vinden. Dat is ook het geval voor het Halse AZ Sint-Maria. “Daar komt nog bij dat heel veel van de vacatures in een zorgorganisatie knelpuntberoepen zijn”, merkt hr-verantwoordelijke Isabel Alaert op. “Zo steeg de job van verpleegkundige onlangs van plaats naar één in de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB. Maar ook technici en schoonmakers staan zeer hoog in het lijstje van de knelpuntberoepen. Dus het is ook voor het AZ Sint-Maria niet altijd een eenvoudig verhaal.” Het AZ Sint-Maria maakt zich sterk dat het heel wat troeven en voordelen heeft om verpleegkundigen te overtuigen bij hen aan de slag te gaan. “Er is bijvoorbeeld ruime aandacht voor de work-life balance, er zijn heel wat trainings- en opleidingsmogelijkheden en we zijn heel vlot bereikbaar.” De jobhappening voor zorg- en verpleegkundigen en laatstejaarsstudenten vindt plaats op donderdag 31 maart van 18u tot 20u in het AZ Sint-Maria in de Ziekenhuislaan in Halle.