AZ Sint-Maria organiseert jobdag met beleving

In het AZ Sint-Maria in Halle vond gisterenavond een jobbeurs plaats om zo’n veertig vacatures ingevuld te krijgen. Geïnteresseerden kregen niet zomaar uitleg aan een tafeltje, medewerkers van het ziekenhuis voorzagen echte rondleidingen op de afdelingen waar extra personeel nodig is.

“De werkloosheidsgraad in onze regio is momenteel vrij laag en dat is positief,” steekt HR-verantwoordelijke Isabel Allaert van wal. “Maar dat wil ook zeggen dat het moeilijk is om vacatures ingevuld te krijgen. Bovendien is de functie van verpleegkundige het grootste knelpuntberoep, daarom hopen we via deze jobbeurs de juiste mensen te vinden.”

Veertig nieuwe medewerkers vinden is niet makkelijk, maar volgens Allaert zijn er voldoende redenen om te kiezen voor een baan in AZ Sint-Maria: “Dit is niet zo’n groot ziekenhuis en daarmee onderscheiden we ons van andere ziekenhuizen in de regio. Hier hangt een gemoedelijke sfeer en we hebben aandacht voor de work-life balans. Tot slot zijn we ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer.”