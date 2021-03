Bûûmplanters planten duizenden bomen in Vlaamse Rand

In Vilvoorde hebben de Buumplanters een nieuw speelbos aangeplant vlakbij het Tangebeekbos. Die bomen komen er door het afgelopen Gordelfestival. Deelnemers konden toen een boom adopteren. Bedoeling van de initiatiefnemers is om voor eind deze maand 10.000 bomen te planten in de Vlaamse Rand.

Wie tijdens het voorbije Gordelfestival fietste of wandelde, kon ook zijn ecologische steentje bijdragen. In ruil voor de deelnames aan de wandel- en fietstochten planten de burgercollectief Bûûmplanters en Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid bomen in de Vlaamse Rand. In totaal worden al 7.500 bomen geplant. 1.300 daarvan moeten een speelbos vormen aan het Tangebeekbos in Vilvoorde. Verder werden ook al bomen geplant in Meise, Wemmel, Koekelberg en Halle. Vandaag starten de Bûûmplanters met boomplantactie in Liedekerke.