Balans stormschade: veel omgewaaide bomen, geen gewonden

SInds vanmorgen vroeg al is de brandweerzone Vlaams-Brabant West in de weer geweest, voornameijk voor het ruimen van omgewaaide bomen. Onder meer langs de Lotstraat in Sint-Pieters-Leeuw kwam een boom terecht op een woning. Daarbij kwamen ook enkele elektriciteitskabels naar beneden. Omdat de toestand te gevaarlijk dreigde te worden, werd de weg door de brandweer afgesloten.

In Linkebeek kwam een boom op een wagen terecht in de Beukenstraat. Gelukkig bleef het overal bin materiële schade en vielen er geen gewonden. Verwacht wordt dat de hevige wind tegen de avond gaat liggen en het ergste intussen voorbij is.

(Foto Mozkito)