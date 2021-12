Basisschool De Piramide dicht: "coronavirus blijft woekeren"

In Steenokkerzeel sluit de gemeentelijke basisschool voor tien dagen de deuren. De directie nam die drastische beslissing, omdat het coronavirus maar blijft woekeren in de school. Er zaten al ruim 100 leerlingen in quarantaine, deze week zijn daar 28 besmette leerlingen bijgekomen. De school biedt de leerlingen afstandsonderwijs aan.

“Corona was de afgelopen weken al wat binnengeslopen in onze school”, zegt Kim Roels die samen met Evelien Galle het directieduo vormt. “Intussen stellen we echter vast dat meer dan 100 kinderen in quarantaine zitten. De afgelopen week hebben er 28 leerlingen positief getest. We stellen vast dat er altijd maar bijkomen. We hebben een grote verantwoordelijkheid naar leerlingen en hun gezinnen en ons personeel. Als je merkt dat dat niet afremt, dan moet je een beslissing nemen. En dat is dan uiteindelijk sluiten geworden uit veiligheidsoverwegingen, ook omdat enkele van onze kinderen heel ziek waren en er ook ouders zijn die plots erg ziek geworden zijn de afgelopen dagen. En dus willen we dit drastisch afremmen en stoppen.”

Er zitten in het totaal 390 leerlingen in gemeentelijke basisschool Piramide. De sluiting duurt tot 10 december om zeker de incubatieperiode van het virus te overbruggen. Op maandag 13 december heropenen de deuren. “In de hoop dat de mensen thuis blijven en geen verjaardagsfeestjes houden. Ons leerkrachtenteam blijft gelukkig nog overeind. Er zitten een tiental leerkrachten in quarantaine. Niet zozeer omdat ze zelf besmet zijn, maar wegens een positief geval in hun gezin. Er kan dus wel afstandsonderwijs aangeboden worden en noodopvang is er natuurlijk ook voor kinderen die echt niet door de ouders opgevangen kunnen worden.”