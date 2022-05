Basisschool De Springplank wint prijs met boekuitgave over verkeersveiligheid

Hoog bezoek vandaag in de gemeentelijke basisschool De Springplank in Krokegem in Asse. Niemand minder dan voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy (CD&V) kwam er op bezoek. De school publiceerde een boek over verkeersveiligheid en won daarmee een prijs van de Koning Boudewijnstichting.