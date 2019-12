Basisschool De Springveer Alsemberg officieel geopend

In Alsemberg opende de nieuwe gemeentelijke basisschool de Springveer vanmiddag de deuren. Begin september vorig jaar werd aan de Brusselsesteenweg de eerste steen gelegd en vandaag, 18 maanden later, is het nieuwe gebouw helemaal klaar.

De nieuwe Springveer is een school met twee gelijkvloerse verdiepingen, eentje voor de lagere school en eentje voor de kleuterschool. Op elke verdieping is er een grote centrale ruimte en de klassen staan met elkaar in verbinding via grote glaspartijen.