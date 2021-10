Basisschool Mater Dei in Wemmel dicht door coronabesmettingen

De Vrije Basisschool Mater Dei in Wemmel sluit de deuren tot aan de herfstvakantie. Aanleiding is het hoge aantal besmettingen bij leerlingen. “In totaal gaat het om één besmetting bij kleuters en vijftien in de lagere school. Nog eens acht leerlingen zijn een hoogrisicocontact”, zegt directeur Stefaan Verhas.

Maandag ging het eerste leerjaar van de Vrije Basisschool Mater Dei in quarantaine omdat een leerling positief testte. “Intussen blijkt dat er een zeer groot aantal besmettingen is in verschillende klassen. In overleg met het team hebben we besloten om de school niet meer te openen tot na de herfstvakantie”, zegt directeur Stefan Verhas. “Daardoor bereiken we de tien dagen die elk kind of volwassene nodig heeft om het gevaar van besmetting door te geven aan elkaar.”

In totaal zijn zestien leerlingen besmet met het virus. Leerlingen kunnen donderdag en vrijdag worden opgevangen via 3WPlus, maar moeten zich wel inschrijven. “We hopen dat iedereen de ernst van de situatie inziet en dat het mogelijk is om de kinderen zoveel mogelijk thuis op te vangen, zodat ze een eventuele besmetting niet door kunnen geven. Het is een onverwachte nieuwe situatie, maar we willen de besmettingen een halt toeroepen”, besluit Verhas.