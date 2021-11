Basketbalclub Asse-Ternat gooit hoge ogen

Er waait dit seizoen een nieuwe wind door basketbalclub Asse-Ternat. De 36-jarige Tom Vrijders nam er de coaching over van clubicoon Toon Labbeke. Hij miste zijn start niet, Asse-Ternat verloor onder zijn leiding nog maar één wedstrijd dit seizoen en draait zo bovenaan in het klassement mee.

Tom Vrijders is een kind van de club. Na omzwervingen bij Okapi Aalst en Grimbergen keerde hij vorig seizoen terug naar Asse-Ternat als assistent van coach Labbeke. Nu is hij zelf de coach. Toch beschouwt hij Labbeke nog altijd als zijn mentor. “Toen ik 20 jaar was, was Toon mijn coach. Ik heb toen veel van hem opgestoken. Bepaalde didactieken heb ik nu ook van hem overgenomen.”

Asse-Ternat staat momenteel op de tweede plaats in het klassement en bereidt zich nu voor op de thuiswedstrijd van komend weekend tegen Zottegem.