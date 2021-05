Bed & breakfast in watertoren wil deze maand al klanten ontvangen

Eind deze maand wil Ferdi Goovaerts de eerste klanten ontvangen in zijn bed and breakfast in de watertoren in Steenokkerzeel. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Wie een overnachting boekt, zal gebruik kunnen maken van het volledige gebouw, inclusief dakterras. Van daar heb je een indrukwekkend zicht op de luchthaven van Zaventem.

Ferdi Goovaerts kocht begin dit jaar de watertoren voor 855.000 euro. Al snel rijpte het idee bij de Steenokkerzeelse drankenhandelaar om de unieke woning om te toveren tot bed and breakfast. Zeker nadat hij de voorbije weken verschillende aanvragen kreeg van mensen die in de watertoren wilden overnachten. Dat zal snel kunnen, want eind deze maand wil de bed and breakfast al de eerste klanten ontvangen. Hoeveel een overnachting zal kosten, is nog niet bekend. Naast een bed and breakfast wil de eigenaar de watertoren ook gebruiken als evenementenlocatie.