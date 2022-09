Bedrijfsafval niet meer welkom op containerpark in Sint-Pieters-Leeuw

Bestelwagens met grote aanhangwagens die afval komen afvoeren, je zal ze binnenkort niet meer zien in het containerpark in Sint-Pieters-Leeuw. Wanneer ze geladen zijn met meer dan 7 kubieke meter afval, worden ze niet meer toegelaten. Op die manier wil de gemeente komaf maken met ‘legaal sluikstorten’.

Heel wat bestelwagens vinden hun weg naar het containerpark van Sint-Pieters-Leeuw. “Uit analyse blijkt dat het containerpark veruit het goedkoopste uit de regio is, maar dat speelt ook in haar nadeel. Die goedkopere tarieven zorgen ervoor dat een kleine groep van veelgebruikers met bedrijfsafval de verwerkingsprijs de hoogte injaagt”, zegt burgemeester Jan Desmeth. “Dat zou leiden tot een prijsstijging en daar grijpen we nu daadkrachtig op in. Bestelwagens met aanhangwagens vol afval, zijn niet langer welkom.”

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw noemt het ‘legaal sluikstorten’. Een nieuw reglement moet het probleem aanpakken. Vanaf het zesde bezoek voor bouwafval en het 21ste bezoek voor groenafval verhogen we de kostprijs drastisch om te voorkomen dat verdoken bedrijfsafval blijft terechtkomen op het recyclagepark. “We willen het containerpark goedkoop houden. Tegelijkertijd willen we misbruik van het recyclagepark voor grote hoeveelheden bedrijfsafval vermijden en burgers maximaal aanzetten tot beter recycleren”, zegt schepen van Afvalbeleid Brahim Harfaoui.