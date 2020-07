Bedrijven Halle-Vilvoorde ontvangen 91 miljoen euro aan coronapremies

De bedrijven in Halle-Vilvoorde hebben de voorbije maanden in totaal zo’n 91 miljoen euro aan coronapremies ontvangen. Dat blijkt uit cijfers die volksvertegenwoordiger Maurits Vande Reyde (Open VLD) opvroeg bij het Vlaams Parlement.

De 91 miljoen euro werd in totaal aan 11.680 bedrijven in onze regio uitgekeerd. Daarnaast kregen 19 ondernemingen achtergestelde leningen, goed voor nog eens 7 miljoen euro steun. Zo'n lening is een steunmaatregel die de overheid gaf aan bedrijven die in financiële moeilijkheden zaten. Bij zo'n achtergestelde lening krijgen bij een eventueel faillissement de andere schuldeisers voorrang op de overheid.

In onze regio kregen de Dilbeekse bedrijven bijna 6,5 miljoen euro steun. Daarna volgen de ondernemingen uit Grimbergen met 5,3 miljoen euro en die uit Zaventem en Halle met elk iets meer dan 5 miljoen euro steun. Het gaat onder meer om premies voor winkels die moesten sluiten of hinder ondervonden tijdens de lockdown.

“Het is goed dat Vlaanderen snel en krachtig onze ondernemingen heeft ondersteund. De premies zijn ook binnen enkele weken uitgekeerd, wat zeer efficiënt is. Het is nu wel kwestie om terug naar budgettaire soberheid te gaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Maurits Vande Reyde. “Deze steun was nodig, maar de overheid kan de komende maanden niet voor Sinterklaas blijven spelen. Er moet nu moet er worden ingezet op economische relance."

Van de Reyde kant zich dan ook tegen nog meer uitgaven van onze overheden. "In de Kamer en het Vlaams Parlement worden elke week nieuwe voorstellen gedaan om nieuwe miljoenenuitgaven te doen, zoals bijvoorbeeld de gratis treintickets. Dat is onverantwoord. We moeten ervoor zorgen dat het geld gaat naar kerntaken", aldus Vande Reyde.