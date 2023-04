Brouwerij Oud Beersel lanceert vandaag cider dat in samenwerking met de Oekraiënse cidermaker Vitalji Karvyha geproduceerd is op houten vaten. De opbrengst van het unieke drankje moet de gevluchte Vitalji in staat stellen om zijn activiteiten in zijn thuisland na de oorlog weer op te starten.