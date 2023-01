Beersel schrapt restauratie Kasteel van Beersel

De gemeente Beersel had voor de restauratie van het Kasteel van Beersel de komende jaren 3,4 miljoen euro uitgetrokken. “Het zal dus nog even wachten zijn op de restauratie van de binnenzijde”, zegt schepen van Erfgoed Eddie Deknopper. “We denken dat we het dossier voor het einde van de legislatuur niet meer kunnen opstarten, bovendien zijn we ook nog niet zeker van de subsidies voor de restauratie van het kasteel.”

Verder wordt ook de herinrichting van de parking aan De Meent op de lange baan geschoven en worden enkele voertuigen voor de technische diensten niet aangekocht.