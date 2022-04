Beersel trekt 13 miljoen euro uit voor nieuw woonzorgcentrum De Ceder

De gemeente Beersel heeft de plannen voorgesteld voor het nieuwe woonzorgcentrum De Ceder. Dat komt naast het huidige en is met 13 miljoen euro de grootste investering van de gemeente in jaren. In De Ceder komt straks ook een dienstencentrum en kinderopvang.

De levensduur van het huidige woonzorgcentrum De Ceder nadert stilaan z’n einde. Daarom wordt werkt gemaakt van een volledig nieuw woonzorgcentrum. Dat zal 65 kamers tellen, vijf meer dan vandaag. De Ceder wil ook afstappen van het ziekenhuisgevoel met lange gangen. Daarom verblijven de rusthuisbewoners straks in leefgroepen van zo’n zestien personen. Dat moet de sfeer huiselijker maken. De nieuwbouw lag in volle coronaperiode op de tekentafel en dat is er aan te merken. Als het woonzorgcentrum in de toekomst afgesloten wordt, zal familie buiten via gaanderijen tot aan het raam van de gemeenschappelijke ruimte van elke leefgroep kunnen.

Op het gelijkvloers van De Ceder komt het eerste lokaal dienstencentrum van de gemeente. Verder komt er ook een restaurant, polyvalente zaal en kapperslokaal. Omdat de nood aan kinderopvang groot is in Beersel, wordt een ruimte ingericht als kinderdagverblijf, goed voor 18 extra plaatsen. Als de bouwvergunning wordt afgeleverd, starten dit najaar de bouw. Het nieuwe woonzorgcentrum moet dan ergens in 2024 klaar zijn.

Foto: Detoo Architects